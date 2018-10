Das Wintermärchen

Das Wintermärchen „Aladin und die Wunderlampe“ feiert am Samstag, 1. Dezember, 16 Uhr, im Westersteder Dannemann-Forum Premiere. Weitere Aufführungen gibt es am 2. Dezember, 8. Dezember, 9.Dezember, 15. Dezember und 16. Dezember. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 16 Uhr. In den Schulvorstellungen gibt es nur noch Restplätze. Regie führt Inge Misegades-Kroll.

Karten kosten für Erwachsene 9,50 Euro, Kinder zahlen 7,50 Euro. Die Tickets können bei der Touristik im Westersteder Rathaus, Am Markt, reserviert werden. Näheres unter Telefon 0 44 88/ 55 660.

Das Stück basiert auf einer Erzählung aus „1001 Nacht“ und wurde von Frank Pinkus verfasst. Darin geht es um Aladin und einen bösen Zauberer, der sich als sein Onkel ausgibt. Auch eine wundersame Lampe, ein Ringgeist und ein Lampengeist spielen eine Rolle in dem märchenhaften Abenteuer.

