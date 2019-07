Westerstede Das Kunsthandwerk Patchwork wird von den fünf Frauen der Gruppe „Quilting Roses“ seit mehreren Jahren mit großem Enthusiasmus gepflegt. Mit Unterstützung des ehrenamtlichen Mitarbeiterteams des Ammerland-Hospizes ist es nun möglich, die Arbeiten in den Räumen des Hospizes an der Lange Straße 38 in Westerstede anzusehen.

Ursprünglich aus China kommend, verbreitete sich die Technik des Quiltens im Laufe der Jahrhunderte weltweit. Die von den „Quilting Roses“ genähten Quilts sind mit viel Liebe zum Detail angefertigt. Ausgehend von einem Anfangsentwurf oder einer Vorlage entwickeln Heike Heidberg-Költgen, Inge Hedenkamp, Nathalie Pigan, Martina Preemann und Sabine Bruns eigene, meist handgenähte Quilts. Anhand der Arbeiten lassen sich die individuellen Techniken und Vorlieben der Quilterinnen aus dem Ammerland und Oldenburg ablesen. „Der Weg ist das Ziel“ ist eine der Motivationen der Gruppe. Da kann es schon mal Jahre dauern, bis ein Projekt beendet ist, zumal das gemeinsame Nähen und die regelmäßigen Treffen der Gruppe den Teilnehmerinnen große Freude bereiten.

Die Ausstellung ist noch bis zum Sonntag, 11. August, täglich von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Bei Gruppen ab fünf Personen wird um telefonische Voranmeldung unter Telefon 0 44 88/50 68 55 gebeten.