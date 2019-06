Westerstede Ungewöhnliche Einblicke ermöglicht der Tag der Architektur an diesem Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 17 Uhr. In Westerstede hat das Kolumbarium, Am Esch, geöffnet. Die 1875 errichtete Friedhofskapelle wurde unlängst saniert und zu einem Kolumbarium umgebaut. In einem Mittelblock sowie an den Wänden wurden 158 Fächer für Urnen geschaffen.