Brunnen der Stadt melden

Westerstede In Westerstede wird die Abwassergebühr nach der Abwassermenge festgesetzt, die in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden. Hierzu zählt zum Beispiel das vom OOWV bezogene Frischwasser. Weiter zählen hierzu auch die aus privaten Wasserversorgungsanlagen gewonnenen Wassermengen: Beispielsweise aus Regenwasserzisternen oder Trinkwasserbrunnen. Sobald mit einer solchen Anlage Wasser gewonnen wird, und das nach Verwendung wieder in die Kanalisation gelangt, müssen Grundstückseigentümer dies der Stadt melden. Denn solche Anlagen beeinflussen die Abwassergebühr.

Diese Verpflichtung besteht auch, wenn entsprechende Anlagen neu geschaffen, verändert oder beseitigt werden.

Weitere Infos gibt es beim Bürgerbüro unter Telefon 04488/ 55 106 oder 55 156.