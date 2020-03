Westerstede Mehr als 100 Gäste konnte die CDU Westerstede auf ihrem traditionellen Jahresempfang im Gasthof Dierks in Torsholt begrüßen. Eingeladen waren Vertreter von Vereinen, Verbänden und Organisationen.

In seiner Begrüßung dankte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Markus Berg den Anwesenden für ihr ehrenamtliches Engagement. „Politik und Verwaltung haben die Aufgabe, bestmögliche Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass in Westerstede und den Dörfern ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit geleistet werden kann“, sagte Berg.

In seinem Grußwort ging der CDU-Bundestagsabgeordnete Stephan Albani auf die Themen Corona, das neue Angehörigenentlastungsgesetz, das Baukindergeld und das 4. Pflegestärkungsgesetz ein. Als Hauptredner sprach Jens Nacke in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter und parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion. Er warb dafür, sich politisch zu engagieren. „Damit wir die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam angehen können, brauchen wir Menschen, die sich in Parteien und Kommunalparlamenten einbringen“, betonte Nacke.

Ein besonderes Anliegen sei ihm dabei, dass die verschiedenen Generationen voneinander profitieren. Beim Klimawandel müsse der Spagat gelingen, umweltpolitische Belange mit denen einer Industrienation zu vereinen.

Als besonderen Gast begrüßte die CDU den ehemaligen Westersteder Bürgermeister Klaus Groß. „In den 18 Jahren deiner Amtszeit warst du der beste Bürgermeister, den wir uns haben vorstellen können“, sagte Berg.