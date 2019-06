Einbruch: Polizei sucht Zeugen

Westerstede Unbekannte sind am Mittwoch, 5. Juni, zwischen 10 und 14.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Thienkamp in Westerstede eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner, um die Terrassentür aufzuhebeln und sich Zutritt zu verschaffen. Die Einbrecher durchsuchten das Haus nach Wertsachen und nahmen Bargeld und Schmuck mit. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Westerstede (Telefon 0 44 88/ 83 30) in Verbindung zu setzen.