Westerstede Warum verreisen, wenn es so schön im Ammerland ist? Tautropfen, Spinnweben, Fliegenpilze, Blätter – der Herbst präsentiert sich in bunten Farben. Viele dieser „goldenen Momente“ haben die Leser mit ihrer Kamera eingefangen. In der nächsten Woche folgt eine weiter Seite mit Herbst-Impressionen aus Bad Zwischenahn und eine Veröffentlichung der Bilder online.