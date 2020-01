Westerstede Am Dienstag, 21. Januar, und am Montag, 24. Februar, bietet die Touristik Westerstede für kleine Gruppen, Paare und Einzelpersonen eine geführte Kohltour an. Entlang ruhiger Straßen wird zum Zielort und Restaurant geboßelt. Mit Bollerwagen und kleinen Leckereien für unterwegs führt die Gästeführerin im gemütlichen Tempo durch die Landschaft in und um Westerstede.

Hierfür hat die Gästeführerin eine im Ammerland schöne und landschaftlich reizvolle Strecke ausgesucht, die nicht zu stark von Autos benutzt wird. Ammerländer Autofahrer wissen aber um die Leidenschaft des Boßelns und stoppen sogar bei einem besonders aufregenden Wurf, heißt es in einer Mitteilung zur Veranstaltung.

Zum Preis von 35 Euro pro Person€ erhalten die Teilnehmer allerlei Leckereien unterwegs, eine geführte Boßeltour und ein rustikales Grünkohlessen in einem Restaurant sowie den Transfer (wenn benötigt).

Tickets können reserviert und gekauft werden bei der Touristik Westerstede unter Telefon 0 44 88 / 5 56 60.