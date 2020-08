Gesprächskreis Demenz lädt ein

Westerstede Der Gesprächskreis Demenz trifft sich nach langer Zeit wieder in der Apothekervilla in Westerstede an der Gaststraße 4 zu folgenden Terminen: Mittwoch, 5. August, 16 Uhr, Donnerstag, 6. August, 19.30 Uhr. Aufgrund von Corona ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich, die Irmgard Froböse entgegen nimmt unter Telefon 0 44 88/7 85 85. Diese Selbsthilfegruppe unterstützt die Angehörigen von an Demenz erkrankten Menschen. Der Gesprächskreis bietet Informationen, Wertschätzung, Unterstützung und den Austausch mit den anderen Betroffenen. Jeder, der Interesse hat, ist nach vorheriger Anmeldung willkommen.