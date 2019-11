Westerstede Von Pippi Langstrumpf über Ronja Räubertochter bis zu Michel aus Lönneberga: Kein anderer Name ist bis heute so untrennbar mit faszinierenden Geschichten für Kinder verbunden wie der von Astrid Lindgren. Am Donnerstag, 14. November, lädt deshalb der Westersteder Bahnhofsverein ab 20 Uhr zu einem Kino-Abend in den Güterschuppen ein. Auf dem Programm steht der Film „Astrid“. Der Film aus dem Jahr 2018 erzählt die bewegende Jugendgeschichte der weltberühmten Kinderbuchautorin Astrid Lindgren.

Ihre Geschichten haben bis heute die Kindheit von Millionen Menschen weltweit geprägt. Zudem setzte die „Schwedin des Jahrhunderts“ und Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels sich unermüdlich für die Rechte von Kindern ein.

Ihre eigene Kindheit endete jedoch früh: Astrid Lindgren wurde im Alter von 18 Jahren unehelich schwanger – im Schweden der 1920 Jahre ein Skandal. Der Film erzählt, wie die junge Astrid den Mut findet, die Anfeindungen des Umfelds zu überwinden und ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen.

„Vor Filmbeginn gibt es noch einen kleinen Kurzvortrag zu Leben und Werk Lindgrens“, sagt der Erste Vorsitzende des Bahnhofsvereins, Bodo van Rüschen.

Der Film dauert 118 Minuten, alle Interessierten ab sechs Jahren sind willkommen. Der Eintritt kostet sieben Euro, für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte sowie Mitglieder des Bahnhofsvereins ermäßigt fünf Euro. Karten gibt es bei der Buchhandlung Lesezeichen, der Touristik Westerstede oder online unter www.bahnhofsverein.de. Telefonische Reservierungen sind unter Telefon 0 44 88/5 93 96 59 möglich.