Westerstede /Hamburg Der Westersteder Raphael Goldmann hat geschafft, wovon alle anderen Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) träumen: Dieter Bohlen übergab ihm beim Casting in Hamburg, das am Dienstagabend ausgestrahlt wurde, die goldene CD, die den 29-Jährigen direkt in die übernächste Runde nach Südafrika katapultiert. Bedeutet: Während sich der Großteil seiner Konkurrenz erst noch einem weiteren Wettbewerb stellen muss, ist der Westersteder schon viel weiter.

„Man hat da absolut nicht mit gerechnet. Ich war total perplex und habe das gar nicht richtig realisiert“, beschreibt Raphael Goldmann im Gespräch mit der NWZ den Moment seines Erfolges, der für ihn eine ganz besondere Bedeutung hat. Denn der 29-Jährige war bereits schon einmal bei DSDS, damals, im Jahr 2009, musste er als 16-Jähriger aussteigen, weil es einen Unfall in der Familie gab.

Vor seinem erneuten Casting-Auftritt hatte sich der Westersteder wie berichtet recht entspannt gezeigt: „Ich gehe da ganz locker ran und mache mir nicht allzu viele Gedanken.“ Das hat wohl geholfen. „Dieter ist die Legende der Sendung, daher war es etwas Besonderes, die goldenen CD gerade von ihm zu erhalten“, bekräftigt der Westersteder glücklich.

Der Einzige mit einem Direkt-Ticket nach Südafrika ist der große BVB-Fan, dessen Schwäche nach eigenen Aussagen das Essen ist, allerdings nicht: Carolin Kries (16), Kevin Jenewein (26) und Francesco Mobilia (21) erhielten in ihren Castings ebenfalls eine goldene CD, und zwar von den übrigen Juroren Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Xavier Naidoo.

Die verbleibenden 122 Kandidaten müssen sich noch beweisen, und das vor besonderer Kulisse: auf über 3000 Metern Höhe im alpinen Hochgebirge von Sölden performt Raphaels Konkurrenz, um noch eines des letzten 26 Tickets für Südafrika zu ergattern. Ist das geschafft, geht auch der Kampf für Raphael Goldmann weiter. „Ich bin motiviert, jetzt mit vollem Elan an die Sache und auch ans Training heranzugehen und alles zu geben.“