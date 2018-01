Westerstede Vor etwas mehr als 2000 Jahren kamen drei Könige aus dem Morgenland nach Bethlehem, um das neugeborene Jesuskind zu sehen. Der Überlieferung nach fand dies am Drei-Königs-Tag statt, der an diesem Samstag gefeiert wird.

Mit dabei hatten damals Caspar, Melchior und Balthasar, so die Namen der drei Besucher, Geschenke für Jesus. Deren Gaben Myrrhe, Gold und Weihrauch waren um das Jahr 0 herum äußerst wertvoll.

Wie aber ist es um die Gaben heute bestellt? Die NWZ hat sich in Westerstede auf die Suche nach Myrrhe, Gold und Weihrauch gemacht und herausgefunden, welche Bedeutung die damals wertvollen Gaben in der heutigen Zeit haben.

• Gold

Gold kann man heute in Banken in Form von Münzen und Barren kaufen. Der aktuelle Preis für 100 Gramm des Edelmetalls liegt bei 3580 Euro.

Dass Gold nach wie vor gefragt ist, bestätigt Uwe Oeljeschläger von der Volksbank Westerstede. „Im Gegensatz zu gedrucktem Geld hat Gold einen weltweit stabilen Wert und ist ein Symbol für Reichtum und Wohlstand“, erklärt er. Das sei besonders für ältere Menschen ein wichtiges Kriterium, die schlimme Finanzkrisen und den Wertverfall von Geld persönlich miterlebt haben.

„Gold ist vor allem in Krisenzeiten ein gefragtes Wertaufbewahrungsmittel“, sagt Oeljeschläger. Das könne man an der Entwicklung des Goldpreises beobachten. Immer wenn es an der Börse kriselt, würden die Menschen stark in Gold investieren. Ein gutes Beispiel sei die Wirtschaftskrise in den Jahren 2008/2009 und die Finanzkrise in Griechenland 2011, in denen der Goldpreis wegen der großen Nachfrage stark gestiegen sei.

• Myrrhe

Myrrhe ist ein aromatisches Gummiharz, kann in vielen Apotheken gekauft werden. Der Preis liegt zwischen zehn und 15 Euro pro hundert Gramm.

Kerstin Meyer ist Heilpraktikerin und Aromatherapeutin in der Ammerland Apotheke in Westerstede und verwendet das Harz regelmäßig. „Ich benutze Myrrhe zum Beispiel in Behandlungen als Aromastoff“, berichtet sie.

Der Qualm, der beim Verbrennen der bernsteinfarbenen Bröckchen entsteht, vertiefe die Atmung. Das sorge für eine bessere Durchblutung und Sauerstoffversorgung des Körpers. „Die positiven Effekte sind Entspannung und eine bessere Entgiftung des Körpers“, erklärt Meyer.

• Weihrauch

Weihrauch ist, wie Myrrhe, ebenfalls ein getrocknetes Gummiharz und kann zum Beispiel bei Kerzenhändlern gekauft werden. Die bernsteinfarbenen Körner kosten circa fünf bis zehn Euro pro hundert Gramm. Verwendung finden sie in der katholischen, der orthodoxen und der anglikanischen Kirche.

Pfarrer Carl Trenkamp von der katholischen Herz-Jesu-Kirche benutzt Weihrauch in seinen Gottesdiensten zu den Höhepunkten des Kirchenjahres wie Weihnachten, Ostern oder Himmelfahrt. Er weiß viel über die besondere Bedeutung des Harzes zu berichten.

„Weihrauch wurde schon im Altertum wegen seines besonderen Aromas von verschiedenen Religionen bei der Gottesverehrung verbrannt“, erklärt er. Der Qualm sei auch ein Symbol für die Gottesverehrung und das Gebet. So heißt es zum Beispiel in Psalm 141: Nimm mein Gebet als Weihrauch an, der hinaufsteigt und zu dir gelangt.

Symbolisch seien auch die Geschenke der Könige zu verstehen. „Gold ist das Symbol für einen König, Weihrauch das für einen Gott und Myrrhe das des Menschen. All das sahen die drei in Jesus.“