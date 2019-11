Westerstede „Moin und herzlich willkommen – schön, dass Ihr alle da seid“, mit diesen Worten eröffnete Rösner den Markt – und zugleich seine offizielle Amtszeit als Bürgermeister von Westerstede. Rösner betonte, dass er auch in Zukunft auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem Westersteder Rat setze.

Nicht nur viele Ammerländer Politiker und Bürger waren nach Westerstede gekommen, um Rösner zuzuhören - auch seine Eltern trotzten dem Regen und Rösners Bruder war eigens aus München angereist. „Ein bisschen aufgeregt war er aber doch“, räumte Vater Eugen augenzwinkernd nach der Rede ein.

Am aufgeregtesten waren aber vermutlich die jungen Gäste: Waren sie doch vor allem wegen des Regens gekommen, nein, nicht wegen der Tropfen von oben, sondern wegen der Bonbons. Und die warfen Hermann Nee als Vorsitzender des Ortsbürgervereins, Amelie Klockgether als stellvertretende Kinderbürgermeisterin und Rösner in Hülle und Fülle. Flinke Kinderhände sammelten die Leckereien ein, schnell waren die Taschen gefüllt. Auf das Werfen der Freimarktkarten wurde explizit verzichtet: „Die haben wir bereits im Vorfeld in den Kindergärten und Schulen verteilt“, so Nee.

Am heutigen Samstag startet nun der große Festumzug - mit 42 bunt geschmückten Wagen. Das Motto lautet „Wilder Westen“ – von Bonanza über rauchende Colts bis hin zu Yakari – Kreativität ist gefragt. Denn: Im Anschluss an den Umzug wird der schönste Beitrag prämiert. Für die Familien ist der Montag als Abschluss geeignet: Denn die Schausteller bieten dann Ermäßigungen bei den Fahrgeschäften an.