Westerstede

Einen sehr weihnachtlichen Einsatz hatte die Polizei Westerstede am frühen Morgen des Heiligabend zu bearbeiten. Recht früh meldete sich eine Weihnachtsbaumverkäuferin und teilte mit, dass ein bestellter und bereits bezahlter Weihnachtsbaum nicht abgeholt wordenwar, obwohl der Käufer seit vielen Jahren dort ein treuer Kunde ist. Auch in diesem Jahr hatte der ältere Herr aus Westerstede seinen Weihnachtsbaum frühzeitig auserwählt und gleich bezahlt, um ihn wie jedes Jahr am Tage vor Heiligabend abzuholen. Obwohl er noch einen Tag vor dem besagten Abholtermin Kontakt zu der Verkäuferin hatte, holte er den Baum nicht ab. Große Sorgen machte sich die Verkäuferin und wandte sich umgehend an die Polizei Westerstede. Ihr war nämlich nur der Nachname des älteren Herren bekannt und sie wusste, dass er in Westerstede wohnen würde. Diesen weihnachtlichen Ermittlungseinsatz konnte die Polizei Westerstede dann auch mit einigem Aufwand erfolgreich abschließen, da sie den vollständigen Namen und somit auch die Anschrift ermitteln konnte. Sofort stellte sie Kontakt zu dem Westersteder Bürger her und dann wurde bekannt, dass er wegen einer akuten Erkrankung seinen Weihnachtsbaum nicht abholen konnte. Den Weihnachtsbaum hat die Verkäuferin dann persönlich zu seiner Wohnung gebracht, sodass für alle Beteiligten das Weihnachtsfest ohne Sorgen gefeiert werden konnte.