Im Bus durch den Kuhstall

Westerstede Landwirtschaft von einer ganz anderen Seite werden die Teilnehmer einer Tagesfahrt kennenlernen, die der Ortsverband Westerstede des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) am Donnerstag, 29. August, anbietet. Besucht wird in Barver (Landkreis Diepholz) ein Kuhstall mit 1600 Kühen, der mit dem Bus durchfahren wird. Viel Wissenswertes über die Milchtierhaltung gibt es zudem. Am Nachmittag wird ein Imkerei besucht. Der Bus startet um 8.15 Uhr ab ZOB, Rückkehr gegen 18 Uhr. Anmeldungen und weitere Infos gibt es unter Telefon 0 44 88/27 17 (Hoopmann) oder Telefon 77 889 (Willms). Die Kosten betragen 54 Euro (für Mitglieder) bzw. 59 Euro (Gäste).