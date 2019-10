Westerstede Am Dienstag, 12. November, ist es soweit: Der „Impftag für den Tierschutz“ steht an und all jene Ammerländer, die ihr Haustier ohnehin impfen lassen möchten, können dann nicht nur den Schutz für ihren Liebling auffrischen lassen, sondern gleichzeitig für den Guten zweck spenden. So geht die Hälfte der Impfeinnahmen vom 12. November als Spende an den Ammerländer Tierschutzverein. Die Impfung an sich wird zum regulären Preis durchgeführt, kostet somit nicht mehr.

Mit dabei sind: die Kleintierpraxis in Augustfehn, Kleintierpraxis Dr. Rena Dörnemann in Apen, Tierarztpraxis Dr. Habben in Augustfehn II, Dr. Heike Papenhagen in Barßel, Sigrid Schröder in Edewecht, Fachtierärztliche Praxis Dr. Christa Müller in Helle, Christof Dinse in Rastede, Kleintierpraxis Rastede, „Meine Kleintierpraxis“ Dr. Antje Brinkhoff und Frauke Rohde in Westerstede, Dr. Wesselmann in Westerstede, Werner Schomaker in Spohle, Tierärztliche Gemeinschaftspraxis Drs. Wilms-Eilers und Drs. Gleumes in Wiefelstede und Tierarztpraxis Metjendorf, Dr. Katja Schmidt.