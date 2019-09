Westerstede Es ist eine Premiere in Niedersachsen: Die Justiz des Landes veranstaltet am Montag, 23. September, erstmalig einen „Tag des Betreuungsrechts“. Das Amtsgericht Westerstede wird hierzu gemeinsam mit dem Landkreis Ammerland ab 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Kreishauses, Ammerlandallee 11 in Westerstede, eine Informationsveranstaltung ausrichten. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind willkommen. Geboten werden Kurzvorträge über die Themen Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Anschließend stehen die Referenten für Fragen und Diskussionen bei der Podiumsdebatte und im direkten Gespräch bereit.