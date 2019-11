Westerstede Am Freitag, 29. November, ist es wieder soweit: Weltweit wird für mehr Klimaschutz gestreikt. Und auch in Westerstede wollen Umweltschützer erneut auf die Straße gehen – für 10 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Marktplatz vor dem Rathaus geplant, zu der auch alle Einwohner der umliegenden Gemeinden eingeladen sind.

Die letzte Aktion dieser Art gab es im September. Damals waren mehr als 200 Menschen zur Kundgebung gekommen – und hatten die Organisatoren vom BUND Ammerland wirklich überrascht. „Ich bin von 30 Mitstreitern ausgegangen und bin wirklich erstaunt“, hatte sich Susanne Grube, Vorsitzende des BUND Ammerland, gefreut, als sie in die Gesichter von Grundschülern, Kindergartenkindern, Jugendlichen, Rentnern, Berufstätigen oder auch jungen Müttern schaute.

Ob sie alle dieses Mal wieder dabei sind? Sicher ist: Der BUND Ammerland will Flagge zeigen und die Jugendlichen bei ihrer Aktion „Fridays for Future“ unterstützen. Dabei geht es um die Einhaltung des Paris Abkommens, die Erderwärmung auf möglichst unter 1,5 Grad Celsius zu beschränken. „Es geht um klimafreundliches Wohnen, um klimafreundlichen Verkehr und eine Energiewende, die auch soziale Aspekte berücksichtigt“, so Susanne Grube in ihrem Aufruf zur Kundgebung.

In der Stadt Westerstede wird es am Freitag Redebeiträge von verschiedenen Institutionen geben. Darüber hinaus wird der BUND erste Ergebnisse des Klimamarktes vorstellen, der Anfang November stattfand.

Zum Hintergrund: Aktuell sind deutschlandweit rund 470 Demos in ganz Deutschland gemeldet. Weltweit sind Tausende Demonstrationen und Kundgebungen zu erwarten. Auch im deutschsprachigen Raum unterstützen viele Wissenschaftler die Forderungen der Jugendlichen von „Fridays For Future“.