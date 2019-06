Westerstede Trotz hochsommerlicher Temperaturen ließen sich zahlreiche Zuschauer am Dienstagabend das Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen nicht entgehen. Vor der bunten Kulisse des Freilichttheaters auf dem Westersteder Marktplatz spielten die Musiker bekannte Melodien.

Nach Veranstalterangaben kamen am Ende rund 2000 Euro an Spenden zusammen. Das Geld dieses Benefizkonzerts kommt dem Westersteder Verein „Kuki Gambia zugute und soll dabei helfen, in dem afrikanischen Dorf Kubuneh ein Ausbildungszentrum aufzubauen. Dort sollen Jugendliche die Chance erhalten, sich in der Näherei, einer Schweißerei oder der Fahrradwerkstatt Kenntnisse anzueignen.

Den Verein hatte die Westerstederin Karin Klaproth 2015 ins Leben gerufen. Durch die persönlichen Kontakte nach Gambia werden insbesondere Kinder aus armen Familien unterstützt. Viele Ammerländer haben Patenschaften übernommen.