Neue Gruppe zum Thema Schilddrüse

Westerstede In Westerstede hat sich eine neue Selbsthilfegruppe zum Thema Schilddrüsenerkrankungen gegründet. Die Gruppe steht in engem Kontakt zu Ärzten der Ammerland-Klinik und wird von dem Ehepaar Dobschinski geleitet. Die Eheleute haben langjährige Erfahrung, da sie bereits Gruppen in anderen Landkreisen leiten.

Das nächste Gruppentreffen ist terminiert auf Donnerstag, 21. November, ab 18 Uhr im Sitzungssaal 1 der Ammerland-Klinik an der Lange Straße. Bei Interesse erteilt Sibilla Dobschinski unter Telefon 04421/370741 und die Selbsthilfekontaktstelle ReBeKA des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes unter Telefon 04405/4142 Auskunft.