Repair-Café öffnet am Samstag

Westerstede Müll vermeiden – Ressourcen sparen: Das nächste Repair-Café Westerstede findet am Samstag, 12. Oktober, in der Apothekervilla an der Gaststraße 4, statt. Zwischen 14 und 18 Uhr werden Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Textilien oder Fahrräder repariert. Auch bei kleinen Handy- und Computersorgen versuchen die ehrenamtlichen Helfer mit Rat und Tat zu unterstützen. Reparaturannahmen sollten aber bis 17 Uhr eingegangen sein.

Allerdings steht das Repair Café nicht für „kostenloser Reparatur-Service“, sondern gemeinschaftlich organisierte Hilfe zur Selbsthilfe. Getragen wird die Veranstaltung von ehrenamtlich engagierten Helfern und Reparatur-Experten, die ihr Wissen und Können freiwillig und unentgeltlich zur Verfügung stellen.

Die Anleitung und Hilfe sind kostenlos, das Material müssen die Besucher selbst mitbringen. Wer auf Hilfe warten muss, kann sich die Zeit mit Kaffee und Kuchen verkürzen.