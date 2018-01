Westerstede Was es bedeutet, die Diagnose „Demenz“ zu erhalten, können nur die Menschen nachempfinden, die damit konfrontiert werden. Doch nicht nur für Betroffene, auch für die Angehörigen ist eine solche Situation erst einmal niederschmetternd. Partner, Kinder, Enkel, aber auch Freunde müssen lernen, damit umzugehen.

Formen der Demenz Schätzungen zufolge ist laut Bundesgesundheitsministerium die Alzheimer-Krankheit mit einem Anteil von circa 60 bis 65 Prozent die häufigste irreversible Demenzform. Mit etwa 20 bis 30 Prozent folgen die gefäßbedingten („vaskulären“) Demenzen. Bei etwa 15 Prozent liegt eine Kombination beider Erkrankungen vor. Andere Demenzformen finden sich nur bei fünf bis 15 Prozent der Erkrankten.

Regelmäßige Treffen

In Westerstede finden sie im Gesprächskreis „Demenz“ Hilfe, der sich an Angehörige und all jene richtet, die mit der Krankheit Demenz in Berührung kommen. Irmgard Froböse, Anke Cordes, Karin Hinrichs und Gunda Lamken kümmern sich um die Organisation des Kreises. Zehn Jahre ist es her, da fand sich die Gruppe erstmals zusammen. „Heute sind wir 16 Mitglieder“, berichtet Irmgard Froböse. „Es ist eine tolle Gruppe, hauptsächlich sind es Partner, darunter zwei Männer.“ Doch auch Kinder oder Menschen, die sich um die Betreuung von Demenzkranken kümmern, gehören dazu. „Jeder ist willkommen“, betont Irmgard Froböse, während sie von den Treffen berichtet. Diese werden einmal im Monat ausgerichtet und – so wird im Gespräch schnell klar – sind sehr lebhaft. Es wird erzählt, auch mal geweint, getröstet, ermuntert und gelacht. Weihnachtsfeier und Sommerfest sind feste Aktivitäten der Gruppe, die übrigens nicht regelmäßig in gleicher Besetzung zusammenkommt. „Die Gruppe ist keine Verpflichtung, man kommt, wenn es zeitlich passt, alles ist ganz freiwillig und völlig einfach gehalten.“ Die vier Leiterinnen kümmern sich

Demenzkranke in Deutschland In Deutschland leben gegenwärtig fast 1,6 Millionen Demenzkranke – zwei Drittel von ihnen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen. Jahr für Jahr treten etwa 300 000 Neuerkrankungen auf. Infolge der demografischen Veränderungen kommt es zu weitaus mehr Neuerkrankungen als zu Sterbefällen unter den bereits Erkrankten. Aus diesem Grund nimmt die Zahl der Demenzkranken kontinuierlich zu. Sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt, wird sich nach Vorausberechnungen der Bevölkerungsentwicklung die Krankenzahl bis zum Jahr 2050 auf rund drei Millionen erhöhen, so die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Dies entspricht einem mittleren Anstieg der Zahl der Erkrankten um 40 000 pro Jahr oder um mehr als 100 pro Tag.

darum, dass gelegentlich auch Themenschwerpunkte gesetzt werden. So werden mal besondere Pflegeheime angeschaut, unterschiedliche Medikamente vorgestellt oder Vorsorgevollmachten thematisiert.

Entlastung

Mehr Frauen betroffen Laut der Deutschen Alzheimer Gesellschaft entfallen 70 Prozent der Demenzen im höheren Lebensalter auf die Frauen und nur 30 Prozent auf die Männer. Der Hauptgrund dafür liegt in der unterschiedlichen Lebenserwartung. Zusätzlich trägt zur ungleichen Verteilung der Krankheitsfälle bei, dass die Frauen länger mit einer Demenz zu überleben scheinen als die Männer und dass sie auf den höchsten Altersstufen ein leicht höheres Neuerkrankungsrisiko als die Männer haben. BILD: dpa

Der Schwerpunkt der Treffen, durch den Gesprächskreis eine Entlastung der Angehörigen zu ermöglichen, wird dabei nie aus den Augen verloren. Die Chance, sich darüber auszutauschen, wie die Demenz bei Partner, Freund oder Elternteil voranschreitet, mit welchen Herausforderungen man konfrontiert ist, welche Sorgen und Ängste, aber auch welche Wut oder Ohnmacht einen ergreifen kann, ist für alle Besucher sehr wichtig. Es geht um die Bewältigung des Abschieds zu Lebzeiten.

Demenz in jungen Jahren? Im mittleren Lebensalter sind Demenzen laut Deutscher Alzheimer Gesellschaft vergleichsweise selten. Weniger als zwei Prozent der Erkrankungen entfallen auf ein Alter von unter 65 Jahren. Internationale Schätzungen deuten auf eine Prävalenzrate von 0,1 % in der Altersgruppe von 45 bis 64 Jahren hin. In Deutschland sind demnach etwa 20 000 Personen von früh beginnenden Demenzen betroffen.

Die erkrankten Angehörigen der Gruppenmitglieder sind in ganz unterschiedlichen Krankheitsstadien. Manche wissen um ihre Erkrankung, andere erkennen kein einziges Familienmitglied mehr. „Für viele Partner ist oft die immer weiter schwindende Kommunikation schlimm“, weiß Irmgard Froböse. Aber auch aufkommende Aggressionen des ehemals so liebevollen Partners könnten einen an den Rand der Belastbarkeit bringen.

Zeitliche Trends Zweifellos ist, so veröffentlichte es die Deutsche Alzheimer Gesellschaft, die Zahl der Demenzkranken in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen, doch lässt sich dieser Anstieg durch die höhere Lebenserwartung und durch die zunehmende Zahl von älteren Menschen erklären. Das Erkrankungsrisiko hat nicht zugenommen. Aus einer wachsenden Zahl von Studien gibt es sogar erste Hinweise auf eine rückläufige Erkrankungswahrscheinlichkeit. Ursachen für ein möglicherweise abnehmendes Krankheitsrisiko werden vor allem in den verbesserten Lebensbedingungen, in zunehmender Bildung, gesünderer Ernährung, höherer Aktivität und erfolgreicherer Behandlung von kardiovaskulären Risikofaktoren gesehen. Diese Ergebnisse wecken Hoffnung, allerdings sind die Studienresultate noch widersprüchlich.

Der Gesprächskreis „Demenz“ kommt jeden ersten Donnerstag im Monat von 19.30 bis 21 Uhr zusammen. Treffpunkt ist die Apothekervilla, Gaststraße 4, in Westerstede. Er richtet sich an Angehörige, Freunde und Bekannte von Demenzkranken. Die Gruppe wird von Irmgard Froböse (Telefon 0 44 88/7 85 85), Karin Hinrichs (Telefon 0 44 88/ 7 11 03), An­ke Cordes (Telefon 0 44 89/63 57) und Gunda Lamken (Telefon 0 44 88/31 81) geleitet. Weitere Informationen erhalten Interessierte auch per Mail an demenz-westerstede@gmx.de sowie auf

