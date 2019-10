Westerstede Der Arbeitgeberverband Oldenburg e.V. (AGV) hatte anlässlich seiner Jubiläumsveranstaltung zum 100-jährigen Bestehen des Verbandes im Park der Gärten Ende August in Bad Zwischenahn anstatt Geschenken um Spenden für karitative Einrichtungen gebeten. Für das Ammerland-Hospiz in Westerstede sind rund 7 000 Euro an Spenden zusammen gekommen.

Diese Summe übergaben gemeinsam nun symbolisch AGV-Vorsitzender Jörg Waskönig, AGV-Vorstand Dr. Norbert Hemken und der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Jürgen Lehmann, an die Hospiz-Leiterin Kea Bünnemeyer und Maria Bruns als Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Ammerland Hospiz GmbH.

Die 7000 Euro sollen laut Hospiz-Leiterin Bünnemeyer für die Anschaffung einer Spezial-Badewanne für Patienten eingesetzt werden.

Das Ammerland Hospiz wird im nächsten Jahr baulich erweitert, um Platz für zwei weitere Patientenzimmer und auch Angehörigenzimmer zu schaffen.