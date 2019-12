Westerstede Es muss nicht immer alles größer, bunter und kommerzieller werden. Der Glühweintreff am Baum auf dem Westersteder Marktplatz hat in den vergangenen Wochen verdeutlicht: Klein, aber fein funktioniert durchaus sehr gut in der Kreisstadt. Senioren, Familien und Berufstätige nutzten das Angebot zum Plausch unterm weihnachtlichen Baum.

Auch Bürgermeister Michel Rösner zieht eine durchweg positive Bilanz: „Dieses zeitlich begrenzte Format hat sich absolut bewährt.“ Im vergangenen Jahr bestand nur an drei Donnerstagen die Möglichkeit zwischen 17 und 20 Uhr auf dem Marktplatz bei Glühwein und Zuckerwatte Bekannte zu treffen.

Das Angebot wurde in diesem Jahr vom Stadtmarketing erweitert: So bestand auch am vergangenen Freitag und Samstag die Möglichkeit zum Austausch, ein kleines buntes Programm sprach Kinder und Erwachsene gleichermaßen an. „Im Schnitt hatten wir 400 Besucher pro Abend da“, resümiert Rösner. Für ihn sei der Glühweintreff eine Veranstaltung von Westerstedern für Westersteder. „Es geht nicht darum, kommerzielle Verkäufer nach Westerstede zu locken.“ Stattdessen haben sich Vertreter vom Ortbürgerverein, der Freiwilligen Feuerwehr sowie vom Lions Club in die Holzhütten gestellt und Glühwein, Bratwurst und Zuckerwatte unter die Menschen gebracht – die Einnahmen werden für andere wohltätige Zwecke verwendet.

Und auch für die kommenden Jahre steht fest: Der Glühweintreff am Baum bleibt, einen kommerziellen Weihnachtsmarkt – auch nicht für ein einziges Wochenende – lehnt Rösner kategorisch ab: „Wir haben mit dem Klövermarkt, dem Jaspershof und den Weihnachtsmärkten in Ocholt und Westerloy tolle und vielfältige Angebote in den umliegenden Dörfern – da muss Westerstede keine Konkurrenz schaffen.“ Nicht Masse zähle, sondern Klasse. Und für viele Westersteder bietet der Glühweintreff eine Alternative: „Eigentlich wollten wir unsere Firmenfeier nach Oldenburg auf den Lambertimarkt verlegen und anschließend dort essen gehen, aber nun bleiben wir hier, die Westersteder Gastronomie profitiert und ich kann mein Auto stehen lassen“, freute sich eine Besucherin. Und auch die Auszubildenden der Stadt Westerstede Carina Stöhr, Malin Koring, Merle Rosenau, Hannah Geisler, Finn Ahrens, Nicole Marienhoff und Fenja Ammermann nutzten nach Feierabend gemeinsam das Angebot: „Es spricht einfach alle an!“