Westerstede Am Donnerstag, 26. September, 20 Uhr, schaut Stand-Up-Comedian und gebürtige Ostfriese Michael Ulbts im Westersteder Güterschuppen, Am Bahnhof 1, vorbei. Mit im Gepäck hat er sein aktuelles Bühnenprogramm „Moin!“, das mit vielfältigen Themen aufwartet. Neben feinen humoristischen Alltagsbeobachtungen liefert er scharfe Pointen gegen den Rechtsruck in Deutschland. Wie das klingt? Hier gibt’s ein Youtube-Video eines Auftritts von Ulbts – einfach mal reinklicken.

Ulbts ist ansonsten bekannt aus diversen Fernseh-Formaten wie zum Beispiel dem NDR-Comedy-Contest und Nightwash. Auch in der Poetry-Slam-Szene ist er beliebt und mit seinen Texten sehr erfolgreich.

Wer Lust hat, den Auftritt von Ulbts zu sehen, zahlt 15 Euro Eintritt. Schüler, Studenten und Schwerbehinderte sowie die Mitglieder des Bahnhofsvereins kommen für zwölf Euro hinein. Karten sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung „Lesezeichen“, Peterstraße 17, der Touristik Westerstede, Am Markt 2, sowie telefonisch unter Telefon 0 44 88/5 93 96 59 und online unter