Tour nach Eelde zum Blumenkorso

Westerstede Eine Tagesfahrt nach Eelde (Niederlande) bietet die Touristik Westerstede an. Dort gibt es einen bunten und wunderschönen Blumenkorso zu besichtigen. Gestartet wird am Samstag, 31. August, um 10.30 Uhr mit dem Bus am zentralen Omnibusbahnhof in Westerstede. Die Rückkehr ist für 19.15 Uhr vorgesehen.

Seit 1957 findet einmal jährlich einer der größten Blumenkorsos in Eelde in der Nähe von Groningen statt. Die jährliche Parade blumengeschmückter Themenwagen ist mehr als nur eine Zurschaustellung von Blumen. Musik auf den Wagen und im Gefolge machen diesen Blumenkorso zu etwas Besonderem. Ein Gästeführer informiert über Sehenswürdigkeiten auf dem Weg. Anmeldungen bei der Touristik, Telefon 0 44 88/ 55 66 0 oder per Mail (touristik@westerstede.de).