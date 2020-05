Touristik wieder geöffnet

Westerstede Da die Ferienwohnungen und -häuser sowie der Campingplatz in Westerstede wieder belegt werden dürfen, sind auch wieder Urlaubsgäste in der Stadt. Die Touristik Westerstede ist darum ab sofort wieder für den allgemeinen Publikumsverkehr geöffnet.

Aufgrund der aktuellen Situation wird die Öffnung jedoch eingeschränkt erfolgen, und zwar von montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr. Der Eingang zur Touristik ist nur über den Haupteingang des Rathauses am Alten Markt möglich. Im Eingangs- und Wartebereich werden zudem Hinweise zu Abstands- und Zugangsregeln angebracht, so dass nicht mehrere Personen gleichzeitig die Touristinformation betreten. Ein Mund-Nasen-Schutz ist von den Besuchern zu tragen.

Fragen beantwortet das Mitarbeiterteam unter Telefon 0 44 88/ 55 660.