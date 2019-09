Westerstede Viele Gäste freuen sich schon ein ganzen Jahr auf den beliebten Senioren-Nachmittag in Westerstede. Hierzu laden der Ortsbürgerverein Westerstede und die Stadt Westerstede als Veranstalter nun alle Interessierten für Samstag, 21. September, in die Mehrzweckhalle der Brakenhoffschule an der Von-Weber-Straße ein.

Dem Ortsbürgerverein ist es wieder gelungen, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. So konnte die deutsche Schlagersängerin Gaby Baginsky engagiert werden. Mit von der Partie sind auch „Folly Kramer & Fresas“, bekannt durch „Das große Wunschkonzert mit Lutz Ackermann“ und den Rundfunk NDR 1 Niedersachsen. Durch das Programm führt auch in diesem Jahr Margitta. Ebenso dabei ist die Gießelhorster Dörpskapell.

Die Veranstaltung startet um 14 Uhr, Einlass ist ab 13.30 Uhr. Im Eintrittspreis von 18 Euro pro Person €sind Kaffee/Tee und Kuchen bereits enthalten. Es werden kostenlose Busfahrten zum Veranstaltungsort für die Gäste aus den Westersteder Bauerschaften und den westlichen Stadtbezirken (Norderstraße/Breslauer Straße) organisiert. Eintrittskarten können im Vorverkauf bezogen werden über die Bezirksvorsteher, die Touristik Westerstede, Am Markt 2, und das DRK, Am Achterkamp 2.

Mehr Infos unter www.westerstede.de