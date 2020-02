Westerstede Zu einem Kleider-Karussell lädt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Westerstede, Nina Pohovski, interessierte Frauen für Freitag, 13. März, ein. Anlass ist der diesjährige Weltfrauentag. Von 18 bis 20.30 Uhr können in der Apothekervilla, Gaststraße 4, in Westerstede in fröhlicher Runde Kleidungsstücke getauscht werden.

Ziel ist es, nicht nur für Frauenrechte, sondern auch für mehr Nachhaltigkeit beim Kleiderkonsum zu werben. Laut einer Studie, die Greenpeace 2015 in Auftrag gab und auf die Nina Pohovski verweist, beträgt der gesamte Kleidungsbestand der Deutschen zwischen 18 und 69 Jahren rund 5,214 Milliarden Kleidungsstücke, von denen knapp 40 Prozent ungenutzt im Schrank liegen.

Die Wegwerfgesellschaft führe dazu, dass die Menschen ihre Kleidungsstücke immer schneller aussortierten. Nicht etwa, weil sie kaputt seien, sondern weil der Geschmack sich ständig verändert. So lande vieles im Altkleidercontainer oder im Müll. Gleichzeitig, so umreißt Nina Pohovski in ihrer Pressemitteilung, werden Frauen in der Bekleidungsindustrie in vielen Ländern ausgebeutet, was nicht im Sinne von fairem Handel sei. „Um nachhaltig und Ressourcen-orientiert zu handeln, möchten wir diesen Abend nutzen, um uns mit Spaß und Freude von liebgewonnenen Schrankhütern zu trennen, Wurstpellen abzustreifen und Staubfänger an die Luft zu setzen“, so die Gleichstellungsbeauftragte.

Eingeladen sind Frauen jeden Alters, die Freude daran haben, Kleidungsstücke einzutauschen. Die Kleidergröße sollte zwischen 42 und 58 liegen. Getauscht werden können Kleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires – pro Person dürfen maximal zehn Kleidungsstücke mitgebracht werden. Die Teilnahme ist nur mit einer Voranmeldung per Mail an npohovski@westerstede.de möglich. Dort erhalten Interessierte auch weitere Informationen.