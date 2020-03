Westerstede Den Charme Südtirols in Stadt und Land, das traditionsgeprägte, aber auch das moderne Leben – all das hat Fotograf Walter Steinberg festgehalten. 2017 begann er gemeinsam mit seiner Frau, der Biologin Dr. Siglinde Fischer, die italienische Alpensüdseite für eine Reisereportage zu besuchen. Diese können Interessierte in Westerstede erleben, am Montag, 9. März, ab 20 Uhr im Großen Saal der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule, Am Esch 10. Der Eintritt kostet 12 Euro. Weitere Infos unter Telefon 04488/565100 oder per E-Mail an kvhs@ammerland.de.

Zu sehen sein werden Fotos der Dolomiten, die Sarntaler Alpen, die Texel- und die Ortlergruppe, Bergpanoramen, blühende Almen, einsame Bergseen und einmalige Begegnungen mit Murmeltier, Steinbock & Co, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.