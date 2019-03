Westerstede Er ist Hotelier, Bestsellerautor und war in vielen Talksows zu Gast – Bodo Janssen. Der Unternehmensführer der „Upstalsboom“-Hotelkette steht für eine neue Führungsphilosophie und wurde bereits mehrfach, sogar europaweit, ausgezeichnet. Sein neuestes Buch „Stark in stürmischen Zeiten“ hat er zusammen mit dem Benediktinermönch Anselm Grün verfasst. Gemeinsam durchleuchten sie die deutsche Unternehmenskultur. Am Montag, 8. April, wird Bodo Janssen um 19 Uhr einen Vortrag im Westersteder Dannemann-Forum halten. Das Thema ist: „Die Kunst, sich selbst und andere zu führen.“

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Forums „Offene Stadt“ statt – eine Kooperation von Wirtschaftsforum, Nordwest-Zeitung und Stadt Westerstede.

Karten gibt es ab sofort für fünf Euro bei der Touristik Westerstede (Tel. 0 44 88/ 5 56 60) und allen weiteren Reservix-Vorverkaufsstellen.