Westerstede Beim diesjährigen Schwerpunktthema der Kreisvolkshochschule Ammerland (kvhs) „mitdenken. mitreden. mitmachen.“ geht es insbesondere um den Ansatz „nachhaltig leben für die Zukunft“.

In seinem Vortrag mit dem Titel „Erneuerbare dezentrale Energie – klimaverträglich ?!“ geht Dr. Ingo Harms folgender Frage auf den Grund: „Wie klimaverträglich sind erneuerbare Energien?“ An der Frage einer klimaverträglichen Energieversorgung scheiden sich die Geister. Sind die erneuerbaren Quellen so ökologisch wie behauptet, verringert Elektromobilität den Schadstoffausstoß im Verkehr? Wissenschaftlich fundierte und kommerziell manipulierte Informationen sind schwer zu trennen. Wie unabhängig sind die politischen Entscheidungen der Gegenwart, die die planetare Zukunft beeinflussen?

Der Vortrag, in dem Ingo Harms diese und weitere Fragen beleuchten wird, findet am Freitag, 31. Januar, ab 20 Uhr in Westerstede in der kvhs, Am Esch 10, statt. Anmeldungen unter