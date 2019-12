Westerstede Sein Name ist den Mitgliedern des Ambulanten Hospizdienstes seit vielen Jahren bekannt: Uwe Last war von 1999 bis 2009 schon einmal im Vorstand, dann zog er sich aus Zeitknappheit zurück. „Jetzt bin ich etwas flexibler und kann mich mit voller Energie der Tätigkeit widmen“, sagt Last und freut sich auf die kommende Zeit.

Ihm zur Seite steht Petra Greiner-Schmidt. Auch sie ist seit zehn Jahren im Verein und voll berufstätig, „deshalb widme ich mich vor allem organisatorischen Arbeiten, kümmere mich um die sozialen Medien und die Webseite“, sagt sie und ergänzt: „Ich weiß noch gar nicht so ganz genau, was auf mich zukommen wird.“ Da wird ihr Last als alter Hase sicherlich helfen können. „Doch die Arbeit hat sich enorm gewandelt“, macht dieser gleich klar. „Im Vergleich zu vor zehn Jahren gibt es viel mehr Trauerbegleitungen, mehr Aufgabenfelder und immer neue Angebote.“ Noch vor einigen Jahren seien es im Schnitt sieben bis zehn Trauerbegleitungen jährlich gewesen. „Inzwischen haben wir in 2019 schon 70 Begleitungen abgeschlossen, 35 laufen noch. „Außerdem kümmern wir uns derzeit um 80 Trauernde“, nennt Hildegard Kluttig als Leitende Koordinatorin einige Zahlen. Die Verantwortlichen können sich das gut erklären: „Zwar sind die Themen Sterben und Trauer nicht neu. Aber das Bewusstsein für die Wichtigkeit ist gewachsen“, berichtet Uwe Last. In diesem Zusammenhang weist Kluttig auch darauf hin, dass der Hospizdienst schon früh ins Boot geholt werden kann. „Das hilft. So baut sich eine Vertrauensbasis auf und man kann den Tod und die Trauer besser vorbereiten.“

Der Ambulante Hospizdienst ist übrigens nicht nur für diejenigen da, die Zuhause ihre letzte Lebensphase verbringen. Die Trauerbegleiter kommen auch in Heime oder Krankenhäuser.