Wenn die Schilddrüse erkrankt ist

Westerstede In Westerstede hat sich eine neue Selbsthilfegruppe zum Thema Schilddrüsenerkrankungen gegründet. Die Gruppe steht in engem Kontakt zu behandelnden Ärzten der Ammerland-Klinik und wird von dem Ehepaar Dobschinski geleitet, das bereits in anderen Landkreisen Gruppen ins Leben gerufen hat.

Wer dazu stoßen möchte, ist beim nächsten Treffen am Donnerstag, 20. Februar, um 18 Uhr im Sitzungssaal 1 der Ammerland-Klinik, Lange Straße 38, in Westerstede willkommen. Interessierte können sich bei Sibilla Dobschinski unter Telefon 0 44 21/ 37 07 41 und bei der Selbsthilfekontaktstelle Rebeka des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes telefonisch unter Telefon 0 44 05/ 41 42 sowie per Mail unter selbsthilfe-ammerland@paritaetischer.de vorab informieren.