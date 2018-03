Westerstede Die Petersilie ist eingefroren, die Tomaten sind kurz davor, und den Bananen geht es auch nicht optimal – auf dem Wochenmarkt in Westerstede herrschen am Freitag minus sechs Grad. Trotzdem halten sich die Verkäufer wacker, beim wohl kältesten Job der Stadt.

„Zwei Heizstrahler und zwei Gasflaschen, dadurch kommt etwas Wärme“, verrät Eckhard Hillers. Ein riesiges Zelt schützt sowohl Verkäufer als auch Kunden vor dem eisigen Wind. Eine Kundin deckt gerade ihre Tomaten mit einem Handtuch im Korb zu, um sie – geschützt vor der Kälte – nach Hause zu bringen.

Der Käsestand besitzt kein schützendes Zelt. „Wir haben hier eine kleine Heizung und eine Heizmatte für die Mitarbeiter, aber von den Seiten wird’s schon manchmal windig“, sagt Matthias Fader, Inhaber des Käse- und Nussstandes. Der Käse muss eigentlich gekühlt werden, aber bei Temperaturen im Minusbereich muss eher dafür gesorgt werden, dass er nicht einfriert. Also läuft die Heizung auch für den Käse und verhindert, dass es dort unter Null wird. „Heute ist echt der extremste Tag“, meint Fader.

Mit dem Wind im Rücken sitzt Dieter Ammen in seinem kleinen Verkaufsstand. Honig aus eigener Imkerei bietet er an. „Ich hab hier vor meinen Füßen Kerzen aufgestellt“, verrät er seinen Geheimtipp, den die Käufer nicht zu sehen bekommen. Ansonsten ist er dick angezogen, mit Handschuhen und Mütze bestückt. „Die Stammkunden kommen in Westerstede trotzdem“, meint der Naturfreund, der die Kälte besser verträgt als Hitze.

Apropos Hitze: Bei Marc Ries im Hössenbad spürt man nichts vom kalten Winter. Wenn der Meister für Bäderbetriebe in die Schwimmhalle kommt, erlebt er jedes Mal einen Temperaturunterschied von circa 36 Grad. In kurzer Hose und T-Shirt lässt es sich da aushalten, bei einer Raumtemperatur von 30 und einer Wassertemperatur von 29 Grad. „Manchmal werden Freunde schon neidisch, weil ich es hier so warm haben kann“, sagt er. Ries zieht morgens trotzdem einen Winterpulli an, um sich nicht zu erkälten. An die extremen Temperaturunterschiede gewöhne man sich, meint er. Im wärmsten und kältesten Job Westerstedes lässt es sich also arbeiten. Fragt sich nur, was passieren würde, wenn jetzt mal gewechselt wird.