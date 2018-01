Bokel „Mehr Bürger, als selbst die Optimisten erwartet hatten, folgten am Wochenende der Einladung von Bezirksvorsteher Hinrich Kuck zu Martens. Mit überwältigender Mehrheit beschlossen die versammelten Bürger Bokels die Gründung eines Ortsbürgervereins“. So begann der NWZ-Bericht über die Gründungsversammlung, mit der am 15. Februar 1968 der Grundstein für den Ortsbürgerverein Bokel gelegt wurde. Am Freitag, 16. Februar, will das Dorf das 50-jährige Bestehen des Vereins ab 19 Uhr mit einer offiziellen Jubiläumsfeier begehen – sie findet wieder im Gesellschaftshaus Martens statt. Übers Jahr stehen dann etliche Veranstaltungen anlässlich dieses Jubiläums an (siehe Infokasten).

„40 Einwohner waren damals bei der Gründungsversammlung anwesend, alles Männer“, weiß der heutige Vorsitzende Dieter Buschmann. 38 stimmten der Vereinsgründung zu, 31 traten auch gleich bei. Und der damalige Bezirksvorsteher Hinrich Kuck wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt.

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 16. Februar: Ab 19 Uhr Jubiläumsfeier im Gesellschaftshaus Martens in Bokel. Dazu werden zahlreiche Gäste aus Politik und Verwaltung erwartet, ebenso Vertreter der örtlichen Vereine sowie der anderen Ortsbürgervereine aus der Gemeinde. 7. April: Stauden- und Flohmarkt auf dem Dorfplatz zum Tauschen, Kaufen und Verkaufen. Anmeldungen sind bereits möglich bei Dieter Buschmann unter Telefon 0 44 02/6 98 46. 11. April: Ab 18 Uhr bunter Abend mit Tammo Poppinga und Theo Gerdes bei Martens. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen bei Dieter Buschmann. 17. Juni: Oldtimerschau mit Rallye mit alten Autos und Traktoren auf dem Dorfplatz. 8. Juli: Gottesdienst im Freien bei Martens mit anschließendem Frühschoppen. 19. August: Ab 11 Uhr Grillparty auf dem Dorfplatz.

„Es geht darum, so war man sich einig, diesem Ort, der in der letzten Zeit einen großen Aufschwung nahm, innerhalb der Gemeinde Wiefelstede größeres Gewicht zu verleihen“, schrieb die NWZ damals. Und man wollte auch gleich „vordringliche Aufgaben“ angehen, wie das Protokoll der Gründungsversammlung verrät. Es ist noch im Original vorhanden, mit der Unterschriftenliste aller Beitrittskandidaten und des Vorstandes. „Eine der ersten Aufgaben war die Gestaltung der Grüninsel in der damals neuen Siedlung Wiesenweg, Fasanenweg und Am Wiesengrund“, weiß Buschmann: „Die Bokeler pflügten und frästen den Grund selbst, pflanzten die Bäume an und legten so den Grundstein für den Kinderspielplatz, den es auch heute noch dort gibt.“ Eingeweiht wurde die Grüninsel bei einem Tag des Baumes im Mai 1968.

Die Schaffung sicherer Schulwege für die Kinder zur damals noch vorhandenen Bokeler Volksschule war ebenfalls eine der ersten „vordringlichen Aufgaben“. Bis heute versteht sich der Ortsbürgerverein als Bindeglied zwischen Einwohnern und der Gemeinde, wenn es um die Belange des Ortes geht – als Sprachrohr eben. „So, wie es auch schon in der Vereinssatzung steht“, sagt Buschmann. Seit 22 Jahren ist er dessen Vorsitzender: Das ist bislang Rekord. Seit Vater trat dem Verein ein Jahr nach Gründung bei – und da im Ortsbürgerverein Haushalte Mitglied sind, gehört auch er seitdem dem Ortsbürgerverein an.

„Wichtig war und ist noch heute, dass die Zusammenarbeit mit den anderen örtlichen Vereinen klappt und es eben nicht nur den Ortsbürgerverein gibt“, betont Buschmann. Gemeinsame Veranstaltungen wie etwa der von allen Vereinen auf dem Dorfplatz organisierte Nikolausmarkt unterstreichen diese Grundhaltung bis heute.

197 der etwa 250 Bokeler Haushalte sind heute Mitglied im Ortsbürgerverein, freut sich Buschmann über die große Akzeptanz. Für ihn ist das Jubiläumsjahr Höhe- und Schlusspunkt als Vorsitzender: 2019 will er das Amt abgeben. Die Nachfolge ist längst geregelt: Stellvertreter Thorsten Peper soll den Verein dann weiterführen.