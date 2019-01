Dringenburg „Wir haben das Stück außerhalb des Ammerlandes schon angeschaut – und viel dabei gelacht“, sagt Petra Meyer. Nun probt auch die Theatergruppe des Heimatvereins Dringenburg bereits für „Opa lett dat krachen“ – und die Regisseurin kündigt die Premiere für Freitag, 22. März, um 20 Uhr in der alten Dringenburger Schule an. Elf weitere Aufführungen der plattdeutschen Komödie in drei Akten von Rüdiger Kramer – ins Plattdeutsche übertragen von Heino Buerhop – sind anschließend noch eingeplant.

Mit zwei Textlesungen bereits vor Weihnachten hatte die Theatergruppe ihren aktuellen Probenmarathon begonnen, berichtet die Regisseurin. Seit 7. Januar treffen sich die Akteure dreimal wöchentlich in der alten Dringenburger Schule zum Probenabend, damit bei der Generalprobe am Mittwoch, 20. März, auch alles „sitzt“. „Die findet immer schon vor kleinem Publikum statt – vor den Partnern der Mitwirkenden“, verrät Petra Meyer.

Die Termine von „Opa lett dat krachen“ auf einen Blick Insgesamt 12 Aufführungen ihres neuen Stücks „Opa lett dat krachen“ plant die Theatergruppe des Heimatvereins Dringenburg im März und April. Sie finden alle – wie gewohnt – in der alten Dringenburger Schule statt. Der Premierenabend ist für Freitag, 22. März, angesetzt. Die Aufführung beginnt an diesem Abend um 20 Uhr. Die weiteren Termine sind: Sonntag, 24. März; Dienstag, 26. März; Mittwoch, 27. März; Samstag, 30. März; Dienstag, 2. April; Mittwoch, 3. April; Samstag, 6. April; Dienstag, 9. April; Freitag, 12. April; Samstag, 13. April, jeweils Beginn um 20 Uhr. Eine weitere Aufführung ist dann noch für Sonntag, 31. März, angesetzt. Die beginnt allerdings bereits um 16 Uhr. Kartenreservierungen für alle 12 Aufführungstermine sind ab sofort möglich bei Heiko Siggelkow unter Telefon 0 44 58/2 20.

Die Komödie um Opa Dietrich Saalfeld (gespielt von Olaf Hinrichs), der angeblich den ganzen Tag versorgt werden muss, spielt mit Verwechselungen. Seine Söhne Peter (Detlef Gerdes) und Paul (Jörn Schröder) versuchen nämlich, eine Pflegerin für ihren Vater über das Internet zu finden. Aus Versehen jedoch geht die Anfrage der beiden Söhne einmal – wie auch beabsichtigt – an eine Pflegevermittlung, parallel jedoch auch an eine halbseidene Frauenvermittlung. Und damit ist alles bereit für einen unterhaltsamen Theaterabend. Denn nun nimmt das Geschehen seinen Lauf: Im Haus erscheint Elena Kusowski (Ilona Hienen), eine super-sexy Frau, die eigentlich gedacht hatte, für etwas ganz anderes bestellt worden zu sein, als einen älteren Herrn zu pflegen.

Sie nimmt die ihr eigentlich gar nicht zugedachte Rolle als Pflegerin an – und alle Männer im Haus sind natürlich gleich von ihr sehr angetan.

Dann allerdings erscheint auch Agathe Pichler (Manuela Hillmer) im Hause Saalfeld – die echte Pflegerin, die über die Pflegevermittlung geordert worden war. Sie ist ein echter Drachen – und will die Stelle auf jeden Fall antreten. Opa hingegen möchte lieber seine sexy Pflegerin Elena behalten . . .

Wie sich die Geschichte entwickelt, das können die Besucher ab Freitag, 22. März, verfolgen: Dann ist um 20 Uhr Premiere in der alten Schule in Dringenburg (alle Termine im Infokasten).