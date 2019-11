Gristede Das Ehepaar Stühmer hat der Gemeinde Wiefelstede sein Haus am Gristeder Mühlenweg vererbt. Im Frühjahr war überraschend Albert Stühmer gestorben. Der Erbfall zugunsten der Gemeinde war eingetreten. Neben der Immobilie und dem großzügigen Grundstück fiel auch das Inventar an die Gemeinde. Das versteigerte beziehungsweise verkaufte sie bei einem Hausflohmarkt Ende Oktober. Hunderte Menschen quetschten sich an jenem Samstag durch das Gebäude und kauften.

Mit dem Erlös wird eine Stiftung gegründet, die den Bau von Altenwohnungen mitfinanzieren soll. Und den Gewinn taxiert die Auktionatorin für einen Tag, Saskia Leffers von der Gemeindeverwaltung, auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Dennoch ist einiges übrig geblieben. Vor allem Bücher, wie Saskia Leffers berichtet. „Aber auch weitere interessante Gegenstände“, so die Beamtin. Beispielsweise Werkzeuge, Möbel, ein Solarium, Geschirr und Keramik, Teppiche oder Kunstgegenstände.

Das alles soll am Samstag, 16. November, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr bei einem sogenannten Garagenflohmarkt verkauft werden, kündigt die Verwaltung an. Das Haus möchte man für den Flohmarkt nicht noch einmal für das Publikum öffnen. Für die Immobilie, für die sich beim ersten Versteigerungstermin schon Interessenten fanden und sich auf eine Liste setzen ließen, möchte die Gemeinde mindestens 360 000 Euro erzielen.

Wer sich Gegenstände des Garagenflohmarktes vorab anschauen möchte, lädt im Internet die Seite