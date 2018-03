Metjendorf Alle waren sie begeistert. Beim ersten Repair-Café in der Gemeinde Wiefelstede gab es nur zufriedene Gesichter: Es hatte am Samstag im Mehrgenerationenhaus „Casa“ in Metjendorf Premiere.

Susanne Miks vom Förderverein „Terra Casa“ war überrascht: „Schon nach einer Stunde waren 25 Personen registriert, die alle etwas zu reparieren hatten.“ Das sei ein großer Erfolg, meinte die Vorsitzende. Der Förderverein hatte das Repair-Café gemeinsam mit dem „Casa“-Team organisiert. Am Ende taten rund 40 reparaturbedürftige Geräte wieder ihre Dienste. Überwiegend Elektrogeräte. Lampenfassungen, Staubsauger, Computer und Jeans lagen auf den Tischen und warteten mit ihren Eigentümern, dass man „sich ihrer annahm“.

Eike Oetken widmete sich mit viel Liebe einem Keramikbild mit einem bunten Schmetterling. „Es ist im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Rahmen gefallen und benötigt jetzt eine neue Halterung“, berichtete der Eigentümer. Die alten Klammern mussten entfernt werden, um dann an allen vier Ecken eine neue Befestigung anzubringen. „Ich habe zwei linke Hände“, sagte der Besitzer und war heilfroh, dass das gute Stück jetzt wieder über dem Sofa hängen kann, ohne rauszufallen. Eike Oetken ist Tischlergesellin und würde sich freuen, bald wieder Arbeit zu bekommen. „Ich hatte über Facebook vom Repair-Café gehört“, erzählte sie. „Vieles wird achtlos weggeworfen, obwohl oft mit ein paar Handgriffen alles wieder in Ordnung ist“, gab sie einen weiteren Grund für ihre Teilnahme an. Wegwerfgesellschaft, Achtlosigkeit und Sorglosigkeit waren Begriffe, die am Samstag häufig fielen.

Dipl.-Ing. Gerhard Schmidt machte sich an den Föhn von Matthias Arndt. Den hatte er vor fünf Jahren in Oldenburg gekauft. „Das Innenleben muss wohl neu geordnet werden“, hatte Schmidt festgestellt. Er erklärte Arndt jeden einzelnen Schritt, den er machte und wie die Steckverbindungen im Gerät gesetzt werden müssen. Schmidt möchte anderen Menschen eine Freude machen und sein Wissen weitergeben. „Es ist nicht nur eine ökologische, sondern auch eine moralische Frage, warum so Vieles einfach weggeworfen wird“, meinte auch Susanne Miks.

Ingrid Vogt arbeitete „ohne Auftrag“. Sie hatte eine eigene Jeans mitgebracht, schnitt sie so ab, so dass es eine kurze Hose werden könnte. Aber nein, es sollte eine Umhängetasche werden. Gegen eine Spende wird sie am Ende des Tages diese Eigenkreation sicherlich los und die Spendenkasse wird klingeln. Laila Hassan war mit ihren Kindern Amani (10), Ahmad (4) und Sidra (13) gekommen, um das Fahrrad von Amani reparieren zu lassen. „Die Beleuchtung funktioniert nicht“, hatte Amani festgestellt. Für den Zweiradmechaniker Markus Töppe kein Problem. Im Nu waren Kabelverbindungen überprüft und Leuchtmittel ausgetauscht.

Auf jedem Tisch standen Spendengläser. Zu sehen waren Münzen, aber auch viele Scheine. „Wir freuen uns über jede Spende“, so Miks. „Es ist aber keine Verpflichtung“, lachte sie. Weitere Termine fürs Repair-Café seien in Planung: „Die Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.“