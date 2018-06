Ofenerfeld In den Wilden Westen wollen die Teilnehmer des „Platt’n-Studios 18+“ der August-Hinrichs-Bühne die Zuschauer mit ihrem neuen Stück „High Noon in’t Saloon“ entführen. Die plattdeutsche Komödie hat am Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr Premiere im Heinrich-Kunst-Haus in Ofenerfeld, Sandweg 22. Der Kartenvorverkauf ist bereits angelaufen (siehe Infokasten).

Hier gibt’ s Karten Karten für „High Noon in’t Saloon“ gibt es ab sofort im Vorverkauf an der Theaterkasse in Oldenburg, auch unter Telefon 04 41/2 22 51 11. Eventuell sind dann noch Restkarten an der jeweiligen Tageskasse im Heinrich-Kunst-Haus erhältlich.

Worum geht’s in dem neuen Stück? Die Neuigkeit spricht sich schnell im Saloon herum: Die Bank in der Stadt wurde überfallen, der Kassierer wurde dabei erschossen. Der neue Marshall hat die Ermittlungen übernommen. Verdächtige gibt es genug, Motive auch. Da der Bankbesitzer eine hohe Belohnung ausgesetzt hat, gibt es auch jede Menge Verdächtigungen. Im Saloon treffen alle aufeinander: bleigeladene Spannung liegt in der Luft, die Colts sitzen locker . . . oder ist es doch alles ganz anders? Irgendetwas scheint an dem Bild nicht zu stimmen; nur was?

Die Teilnehmer des „Platt’n’Studio-Kurses 18+“ haben unter Leitung des Regisseurs Ulf Goerges aus dem Thema ein komödiantisches Theaterstück mit einigen Überraschungen erarbeitet. Mitwirkende sind im Heinrich-Kunst-Haus Tina Alken, Gisela Brückmann, Sina Ewert, Maren Groth-Ische, Melanie Lampe, Thomas Hellmold, Holger Imhof und Eike Schaumburg.

Nach der Premiere am Freitag, 22. Juni, sind insgesamt fünf weitere Vorstellungen von „High Noon in’t Saloon“ geplant. Sie finden an folgenden Terminen statt: Samstag, 23. Juni, um 20 Uhr, Sonntag, 24. Juni, um 15 Uhr, Freitag, 29. Juni, um 20 Uhr, Samstag, 30. Juni, um 20 Uhr sowie Sonntag, 1. Juli, um 15 Uhr.

Einlass zu allen Aufführungen in Ofenerfeld ist jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn.