Spohle Zwei Wochen lang war das Handy eines der wichtigsten Werkzeuge von Landmaschinen-Mechatroniker Marvin Wittje. Er war bis Donnerstag der Betreuer von Quentin Merle. Der junge Franzose absolvierte ein Auslandspraktikum bei der Raiffeisen Technik Nord-West in Spohle. Und das Handy war die Übersetzungsmaschine für den Ammerländer und den 21-Jährigen. „Manchmal eben auch mit Händen und Füßen“, sagt Wittje. Das ist im Handwerk eben leichter als vielleicht in Büroberufen.

„Es hat mir sehr gut gefallen. Im Betrieb und auch in Deutschland“, spricht Quentin auf Französisch in das Handy. In seiner Heimat erlernt er ebenfalls den Beruf des Landmaschinen-Mechatronikers. In seinem Betrieb ist alles eine Nummer kleiner. In Châteauneuf-sur-Charente, 130 Kilometer südöstlich der Atlantikstadt La Rochelle, repariert er Maschinen, die im Weinanbau eingesetzt werden. „An so großen Feldmaschinen wie bei uns arbeitet er nicht. Die Geräte sind schmaler, sie müssen durch die Rebenreihen“, sagt Werkstattleiter Frank Deters. Quentin erzählt, dass die Arbeit in Frankreich hektischer sei, weil das Zeitfenster der Lese klein sei. Sie reparierten meist draußen und weniger in der Werkstatt. „Hier ist alles leiser“, sagt er.

Er sei in den zwei Wochen eine echte Bereicherung für den Betrieb gewesen, berichtet der Werkstattmeister. „Er wusste immer, was zu tun ist und hat Arbeit gesehen“, sagt Deters. Quentin wolle seinen Meister machen, weiß der Landmaschinen-Mechatroniker der Raiffeisen. Die Ausbildung in Frankreich sei anders organisiert als in Deutschland. Es gibt eine zweijährige Grundausausbildung, die Quentin hinter sich hat, anschließend Aufbaukurse.

In der Freizeit war er mit neun weiteren französischen Praktikanten im Ammerland beispielsweise im Kletterpark oder beim Bogenschießen. Heute geht es noch nach Oldenburg, ehe sie zurück nach Bordeaux fliegen.

Den Austausch organisiert hat die Handwerkskammer Oldenburg, die seit über 40 Jahren eine Partnerschaft mit der Handwerkskammer La Rochelle pflegt. „Seit einigen Jahren führen wir diese Austausche jährlich durch“, berichtet Kirsten Grundmann von der Kammer. Im vergangenen Jahr waren deutsche Bäcker-Azubis in Frankreich.