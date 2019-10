Wiefelstede Konkrete Übernachtungszahlen habe er aktuell nicht vorliegen, aber Oliver Müller geht davon aus, dass die Übernachtungszahlen des Vorjahres wieder erreicht werden. Damals schliefen 261 028 Menschen in der Gemeinde Wiefelstede. Über 43 000 Menschen waren in der Kurklinik, über 100 000 Übernachtungen verzeichnete der Campingplatz in Conneforde. Rund 81 000 Besucher der Gemeinde hatten ein Ferienhaus gebucht „Was ich so an Rückmeldungen von den Vermietern habe, läuft es auf die Anzahl des Vorjahres hinaus“, so Oliver Müller.

Was in diesem Sommer besonders gut gelaufen sei, seien die drei Tage der „Offenen Gärten“ im Ammerland im Mai, Juni und Juli gewesen. „Da habe ich eine wirklich gute Rückmeldung bekommen, berichtet Müller.

Jetzt hofft man in der Tourist-Info im Wiefelsteder Rathaus, dass der Oktober doch noch golden wird, und die Herbstferien noch mal einen Schub vor der touristischen Winterpause geben. Auch vor dem Hintergrund, dass im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen die Herbstferien jetzt erst gerade beginnen. Ich hoffe, da können wir noch etwas reißen“, sagt Müller.

Gearbeitet wird bei der Tourist-Information in Wiefelstede an weiteren Kooperationen mit Buchungsportalen. Die bekommen bei einem erfolgreichen Buchungsabschluss eine Provision von der Gemeinde, die wiederum von den jeweiligen Vermietern der Zimmer oder der Ferienwohnung, erklärt Oliver Müller. Kooperationen gebe es beispielsweise mit Bestfewo oder HRS. Nun soll das Internetportal Booking.com folgen. „Das ist aber noch nicht ganz in trockenen Tüchern“, weiß der Wiefelsteder Tourismusexperte.