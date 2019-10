Wiefelstede Jetzt geht es wieder los: Die Blätter von den Bäumen fallen und das Laub muss irgendwo hin. Auf dem Recyclinghof der Gemeinde Wiefelstede, Stahlstraße 28, steht seit 1. Oktober bis Ende Februar wieder ein Container für das Laub von öffentlichen Straßenbäumen bereit. In diesem Zeitraum ist es gestattet, das Laub von öffentlichen Bäumen dort kostenfrei abzugeben, teilt die Gemeindeverwaltung mit.Zudem kann auch Laub von privaten Bäumen abgegeben werden, allerdings gebührenpflichtig.

Gemäß der aktuellen Abfallgebührensatzung des Landkreises Ammerland sind für Mengen bis zu 0,25 Kubikmeter pauschal drei, für Mengen bis zu 0,5 Kubikmeter pauschal sechs€, ansonsten je angefangenen Kubikmeter zwölf Euro € zu zahlen.

Die Anlieferung von Ast- und Strauchwerk aus Privathaushalten bis zu fünf Kubikmetern ist gebührenfrei.

Rechtlich ist die Laubbeseitigung über die Verpflichtung der Bürger zur Straßenreinigung und der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Wiefelstede wie folgt geregelt: Die Anlieger in den Gebieten, in denen eine maschinelle Straßenreinigung stattfindet, sind zuständig für die Reinigung der Rad- und Gehwege. Dieses gilt auch für die Randstreifen der verkehrsberuhigten Bereiche. Für die Fahrbahn ist die Gemeinde zuständig.

In den Gebieten, in denen keine maschinelle Straßenreinigung stattfindet, sind die Anlieger neben der Reinigung der Rad- und Gehwege auch für die Parkspuren sowie für die Reinigung der Fahrbahnen bis zur Mitte zuständig.

Der Recyclinghof auf dem Bauhofgelände an der Stahlstraße in Wiefelstede ist für die Annahme von Laub und Strauchwerk freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Während des Zeitraumes von Oktober bis Februar wird wie auch in den Vorjahren zusätzlich einmal im Monat ein Laubcontainer für die Entsorgung von öffentlichem Laub auf dem Marktplatz in Metjendorf samstags in der Zeit von 9 bis 13 Uhr (mit Aufsicht des Bauhofes) bereitstehen. Erstmalig wird der Container auf dem Marktplatz in Metjendorf am Samstag, 19. Oktober, bereitstehen, so die Gemeinde

Die weiteren Termine für sind Samstag, 16. November, und Samstag, 14. Dezember. Eventuelle Zusatztermine für Januar und Februar 2020 werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Verpflichtung zur Laubbeseitigung unabhängig davon gilt, ob das Laub von öffentlichen oder privaten Bäumen stammt.