Wiefelstede /Metjendorf Für die meisten ist die Weihnachtszeit nun endgültig vorbei: Am Wochenende sammelten die Schützenjugend und die Kinder- und Jugendfeuerwehr Wiefelstede sowie die Jugendfeuerwehr Metjendorf jeweils in ihren Orten die ausrangierten Weihnachtsbäume ein. Unterstützt wurden sie dabei von Landwirten aus den Ortschaften, die Traktoren und Anhänger zur Verfügung stellten. Die alten Christbäume bilden den Grundstock für die Osterfeuer in Wiefelstede und Metjendorf.

Bäume zum Fliegerhorst gefahren

In Metjendorf wurden die Bäume zum Osterfeuerplatz am Fliegerhorst gefahren. Über den Service hätten sich viele Metjendorfer gefreut, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung. So sei auch der ein oder andere Euro in die Kasse der Nachwuchsretter geflossen. Davon werden beispielsweise Ausbildungsmaterialien angeschafft oder Aktivitäten wie Ausflüge oder Zeltlager der Jung-Feuerwehrleute finanziert. Nach getaner Arbeit gab es für die Helfer am Samstag ein gemeinsames Mittagessen.

Und auch die Helfer in Wiefelstede hatten einiges zu tun, um die bereitgestellten Anhänger mit alten Weihnachtsbäumen zu füllen. Wie die Kollegen in Metjendorf bedankten sich auch die Wiefelsteder Jungretter für die ein oder andere Spende in ihre Kasse, mit denen diverse Aktionen finanziert werden.