Wiefelstede /Metjendorf Die zwölf Mitglieder des Wiefelsteder Gremiums sammeln seit vergangenem Frühjahr Unterschriften in der Gemeinde und in der Nachbarkommune. Ihr Ziel: Dass ein regelmäßiger Busverkehr zwischen Metjendorf und Rastede aufgenommen wird.

„Wir haben jetzt rund 950 Unterschriften. Am Sonntag sind noch mal 50 dazu gekommen“, berichtet Hanna Pilawa, Vorsitzende des Jugendgremiums. Busse führen zwischen den beiden Orten nur zu Schulzeiten. „Viele Jugendliche aus Metjendorf gehen in Rastede auf die KGS. Sie können sich nachmittags kaum mit ihren Freunden treffen“, berichtet Hanna Pilawa. Denn: Wenn der letzte Bus nach der Schule, so um 16 Uhr herum, Rastede verlassen habe, fahre kein Omnibus mehr von Metjendorf in den Residenzort. Da blieben für die Jugendlichen eigentlich nur zwei Möglichkeiten um von Metjendorf nach Rastede zu kommen. Entweder das Elterntaxi oder mit dem Bus über Oldenburg. „Da ist man aber fast eineinhalb Stunden unterwegs“, weiß die Vorsitzende. Sie sei selbst zur KGS in Rastede gegangen und kenne die Situation gut.

Gut angebunden sei man von Metjendorf nach Oldenburg oder Wiefelstede, so die Jugendliche. Das wird zum Fahrplanwechsel im Dezember noch besser, wenn zwischen Wiefelstede und Oldenburg der Halbstunden-Takt eingeführt wird (NWZ berichtete).

Anfang Oktober wollen sich die Jugendlichen mit ihrem Stand vor dem neuen Rewe in Rastede noch mal positionieren. „Auf tausend Unterschriften wollen wir auf alle Fälle kommen.“ Die sollen dann Ende Oktober oder Anfang November im Wiefelsteder Rathaus übergeben werden. „Wir wollen zeigen, dass Interesse an einer solchen Busverbindung besteht und hoffen, dass sich die Gemeinde dafür einsetzt.“