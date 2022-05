Kritik an Energieversorgung: SPD rückt von Nahwärmekonzept ab

Wiefelstede Die ursprüngliche Idee, das geplante Wiefelsteder Neubaugebiet Grote Placken mit Nahwärme über ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zu versorgen, verliert an Unterstützern. Die SPD-Fraktion im Wiefelsteder Gemeinderat jedenfalls rückt von diesen Plänen ab. Sie hat dazu ein Positionspapier formuliert.

Hintergrund: Auch ein BHKW produziere durch das Verbrennen von Gas den Klimakiller Kohlendioxid. Und wie es mit der weiteren Versorgung von Erdgas in Zukunft bestellt sein werde, dahinter stehe vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine ein großes Fragezeichen, so SPD-Fraktionsvorsitzender Jörg Weden.

Zur Erinnerung: Im April vergangenen Jahrs stellte ein Bremer Ingenieurbüro im Umweltausschuss Varianten für eine Nahwärmeversorgung für Grote Placken vor. Dabei kristallisierte sich heraus, dass eine sogenannte Kraft-Wärme-Koppelung über ein Blockheizkraftwerk die ökologischste und wirtschaftlichste Lösung wäre, wie der Geschäftsführer des Büros seinerzeit ausführte.

Vertraglich verpflichten

Die Kraft-Wärme-Kopplung mit Blockheizkraftwerken sei eine effiziente Technologie, die Kohlendioxid einspare. Durch die gemeinsame Strom- und Wärmeproduktion entstünden bei der Energieumwandlung sehr geringe Energieverluste. Der Strom wird ins Netz eingespeist. In Verbindung mit den eingesetzten Energien Erdgas, Biogas oder Klärgas entstünden hohe Kohlendioxid-Einsparungen, hieß es damals.

Damit sich die Errichtung eines Nahwärmenetzes rechne, müsste sich jeder Häuslebauer zu einem Anschluss über einen gewissen Zeitraum vertraglich verpflichten (Anschluss- und Benutzungszwang).

„Die Zeiten haben sich seit April vergangenen Jahres geändert“, so Jörg Weden.

Ein Blockheizkraftwerk würde hauptsächlich durch Erdgas gespeist. Und da gehen die Preise wegen des Krieges in der Ukraine gerade nur nach oben. Und mit Biogas aus heimischer Produktion könne keine stabile Versorgung gewährleistet werden. Es könne immer nur beigemischt werden.

Augen nicht verschließen

Die Hauseigentümer würden per Vertrag zu einer rückwärtsgewandten Energieversorgung verpflichtet, so die SPD. „Alternative Heizsysteme wären in der praktischen Umsetzung im Gebiet Grote Placken ausgeschlossen“, sagt Weden. Der Bau von Häusern, die von fossilen Energieträgern autark wären, würde es mit dem angedachten, rechtlichen Konstrukt in Sachen Nahwärme nicht geben, so die Sozialdemokraten.

„Die Gemeinde Wiefelstede predigt ,ein Zurück zum Gas’?“, so die SPD. Die politische Landschaft in Deutschland, Europa und der Welt habe sich grundlegend verändert, davor dürfe man auch in der Gemeinde Wiefelstede nicht die Augen verschließen, fordert die SPD-Fraktion in ihrem Positionspapier.