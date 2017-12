Wiefelstede Das ist ja nun gar nicht nett: Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag zwei der drei Figuren der Heiligen Drei Könige von der großen, hölzernen Weihnachtspyramide vor dem Hof Kleiberg in Wiefelstede gestohlen. Eine der Figuren wurde später kaputt in der Kirchstraße gefunden, die andere ist nach wie vor verschwunden.

„Da ist vor allem ideeller Schaden entstanden“, machte Heiko Tietjen, zweiter Vorsitzender des Ortsbürgervereins Wiefelstede, am Donnerstag seinem Unmut Luft. Er kann gar nicht verstehen, warum Leute so etwas tun.

Auch Helfried Barghorn ist „wirklich traurig“: „So etwas schlägt einem richtig auf den Magen.“ Das Ortsbürgervereinsmitglied hatte die Pyramide im Jahr 2003 gebaut. Hintergrund war, dass die Freunde des Ortsbürgervereins aus Grüna (Sachsen) dem Ortsbürgerverein große Weihnachtskerzen geschenkt hatten, wie sie sie auch selbst in Grüna an ihrer Weihnachtspyramide haben – frei nach dem Motto: „Baut euch doch auch eine Pyramide.“ „Das haben wir auch getan“, berichtet Helfried Barghorn: „Anschließend haben wir Holzfiguren im Erzgebirge gekauft und sie ebenso wie die geschenkten Kerzen auf die Pyramide aufgesetzt“, erinnert sich Barghorn. 2003 wurde die Pyramide dann erstmals beim OBV-Weihnachtsmarkt „Us Dörp vör Wienachten“ aufgestellt. Seitdem dreht sie sich alljährlich im Advent vor dem Hof Kleiberg und sorgt für vorweihnachtliche Stimmung.

Der Diebstahl trifft den Verein unmittelbar vor dem Abbau der Pyramide, die am Samstag wieder für ein Jahr „eingemottet“ werden soll. Helfried Barghorn will die kaputte Königsfigur nun wieder reparieren – und hofft, dass auch die andere noch wieder auftaucht.