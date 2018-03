Wiefelstede Ein imposantes Wasserspiel direkt vor dem Rathaus II in der Wiefelsteder Kirchstraße gab es am Freitagmorgen zu sehen. Dort war eine Firma im Auftrag des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) mit Baggerarbeiten befasst.

Offenbar sollte ein Schieber an einem 10 Zentimeter dicken Wasserrohr ausgewechselt werden. Wie ein Mitarbeiter der Firma erklärte, stammten diese Schieber noch aus den 60er Jahren und sollen nach und nach ausgetauscht werden. Offenbar war bei der Freilegung des Rohres im Bereich des Schiebers eine Schelle geplatzt – und so schoss eine gut zehn Meter hohe Wassersäule in die Luft. Gut 20 Minuten lang bot die Fontäne dann ein eindrucksvolles Bild, bis das Wasser abgedreht wurde. Weiterer Schaden war offenbar nicht entstanden.

Ein deutlich dramatischeres Malheur hatte sich zuletzt in Oldenburg ereignet: Hier stand eine Kreuzung im September 2017 komplett unter Wasser.