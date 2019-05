So wird gesperrt

Die Mühlenstraße ist am Sonntag, 26. Mai, von 7.30 bis 18.30 Uhr von der Hauptstraße bis zur Straße „Am Esch“ für Autos voll gesperrt. Der Parkplatz von Edeka und RWG an der Mühlenstraße ist bereits von Samstag, 21.45 Uhr, bis Sonntag, 19.30 Uhr, für Autos voll gesperrt. Die Anwohner der Mühlenstraße in dem Bereich werden seitens der Organisatoren gebeten, ihre Autos ab Samstagabend in den Nebenstraßen zu parken.