Wiefelstede Da staunten die Anwohner am Freitagabend in Wiefelstede nicht schlecht: Mitten im Zentrum des Hauptortes hatten es sich bis zu vier Weißstörche auf dem Funkturm an der Hauptstraße in luftiger Höhe bequem gemacht. Dort saßen sie dann in aller Ruhe und putzten sorgsam ihr Gefieder.

Warum sich die ungewohnten Gäste ausgerechnet dort niedergelassen hatten, blieb ein Rätsel. Für die Suche nach einem neuen Nistplatz ist es eigentlich schon zu spät im Jahr. Zumindest ein Exemplar der anwesenden Großvögel, die ja auch „Klapperstorch“ genannt werden, machte diesem Namen alle Ehre und klapperte, was das Zeug hielt. Eigentlich begrüßen sich so Partner am Nest, aber das Klappern dient auch zur Verteidigung gegen Nestkonkurrenten. Allerdings: Am Samstag und Sonntag waren die Störche auch bei mehreren Besuchen am Turm nicht mehr zu sehen.